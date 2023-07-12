Fenerbahçe'den kanat hamlesi; Musa Barrow

Fenerbahçe, İtalyan ekibi Bologna'da forma giyen Musa Barrow'u kiralamak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den kanat hamlesi; Musa Barrow
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12 Temmuz 2023 18:01
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için yeni bir isim gündeme geldi.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, Bologna forması giyen Musa Barrow'u kiralamak istiyor.

BONSERVİSİYLE GÖNDERMEK İSTİYOR

Habere göre, mali açıdan elini rahatlatmak isteyen Bologna'nın ise oyuncuyu bonservisiyle göndermenin peşinde.

TRANSFER KOLAY DEĞİL

Bu transferin Fenerbahçe için kolay olmadığı ve Barrow'un kulübüyle önümüzdeki günlerde yeni sezon hazırlıklarına başlayacağı aktarıldı.

MUSA BARROW KİMDİR?

24 yaşındaki Gambiyalı sol kanat, İtalyan ekibiyle 128 maçta forma giydi ve 27 gol 28 asist yaptı. Başarılı oyuncunun İtalyan ekibiyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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