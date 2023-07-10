Transferde hareketli olan ve yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, kaleci transferi için yeni bir girişimde bulundu; Kosuke Nakamura...
Radyogol'den Berk Sayar'ın haberine göre; Fenerbahçe, Japon kaleci Kosuke Nakamura için kulübü Portimonense'ye resmi teklifini iletti.
5 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ
Haberde; Fenerbahçe'nin Nakamura için 5 Milyon euro + sonraki satıştan pay teklif ettiği, Portimonense'nin ise 6 Milyon euro + sonraki satıştan pay istediği aktarıldı.
KOSUKE NAKAMURA KİMDİR?
28 yaşındaki kaleci Kosuke Nakamura, geçtiğimiz sezon Portimonense ile çıktığı 32 resmi maçta 49 gol yedi ve 7 maçta kalesini gole kapattı.
Radyogol'den Berk Sayar'ın haberine göre; Fenerbahçe, Japon kaleci Kosuke Nakamura için kulübü Portimonense'ye resmi teklifini iletti.
5 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ
Haberde; Fenerbahçe'nin Nakamura için 5 Milyon euro + sonraki satıştan pay teklif ettiği, Portimonense'nin ise 6 Milyon euro + sonraki satıştan pay istediği aktarıldı.
KOSUKE NAKAMURA KİMDİR?
28 yaşındaki kaleci Kosuke Nakamura, geçtiğimiz sezon Portimonense ile çıktığı 32 resmi maçta 49 gol yedi ve 7 maçta kalesini gole kapattı.