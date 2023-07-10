hareketli olan ve yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak isteyen, kaleci transferi için yeni bir girişimde bulundu;...Radyogol'den Berk Sayar'ın haberine göre; Fenerbahçe, Japon kaleciiçin kulübüresmi teklifini iletti.Haberde;içinteklif ettiği,tediği aktarıldı.28 yaşındaki kaleci Kosuke Nakamura, geçtiğimiz sezon Portimonense ile çıktığı 32 resmi maçta 49 gol yedi ve 7 maçta kalesini gole kapattı.