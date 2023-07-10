Fenerbahçe'den kaleci transferi için Nakamura hamlesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Portimonense'de forma giyen Kosuke Nakamura'yı gündemine aldı.

, Fotoğraf; Instagram
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Fenerbahçe'den kaleci transferi için Nakamura hamlesi
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10 Temmuz 2023 15:30
Son güncelleme 10 Temmuz 2023 16:20
Transferde hareketli olan ve yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, kaleci transferi için yeni bir girişimde bulundu; Kosuke Nakamura...

Radyogol'den Berk Sayar'ın haberine göre; Fenerbahçe, Japon kaleci Kosuke Nakamura için kulübü Portimonense'ye resmi teklifini iletti.

5 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

Haberde; Fenerbahçe'nin Nakamura için 5 Milyon euro + sonraki satıştan pay teklif ettiği, Portimonense'nin ise 6 Milyon euro + sonraki satıştan pay istediği aktarıldı.

KOSUKE NAKAMURA KİMDİR?

28 yaşındaki kaleci Kosuke Nakamura, geçtiğimiz sezon Portimonense ile çıktığı 32 resmi maçta 49 gol yedi ve 7 maçta kalesini gole kapattı. 

 
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