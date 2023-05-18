Fenerbahçe'den Kadıköy'de 26 yıllık seri

Fenerbahçe, Trabzonspor'a karşı Kadıköy'de oynadığı son 26 lig maçını kazanarak serisini sürdürdü.
Trabzonspor'a karşı 3-1 kazandığı bu derbiden önce son 10 maçta 2 kez kazanan Fenerbahçe, 8 beraberlik almıştı.
Bordo mavili ekibe karşı son mağlubiyetini 23 Ağustos 1997'de 3-1 ile alan Fenerbahçe, sonrasında oynadığı 26 maçta 13 galibiyet ve 13 beraberlik aldı.
Trabzonspor'a karşı 3-1 kazandığı bu derbiden önce son 10 maçta 2 kez kazanan Fenerbahçe, 8 beraberlik almıştı.
Bordo mavili ekibe karşı son mağlubiyetini 23 Ağustos 1997'de 3-1 ile alan Fenerbahçe, sonrasında oynadığı 26 maçta 13 galibiyet ve 13 beraberlik aldı.