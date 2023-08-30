Fenerbahçe'den Juventus'un yıldıza kanca!

Fenerbahçe'den flaş bir transfer hamlesi geliyor. Orta sahaya 1. sınıf takviye peşinde olan sarı-lacivertliler, ABD'li yıldız Weston McKennie için Juventus'la görüşme yapmaya hazırlanıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'den Juventus'un yıldıza kanca!
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30 Ağustos 2023 09:30
Son güncelleme 30 Ağustos 2023 09:31
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin önemli bir ismin daha gündeme geldiği öğrenildi.

Daha önce adı hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ile anılan Juventus'un ABD'li orta saha oyuncusu Weston McKennie için harekete geçilecek. 

Kanarya, İtalyan kulübünün kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi.

ABD'li orta sahanın menajeri ile ilk görüşmenin ise gerçekleştiği ifade ediliyor.



F.BAHÇE ACELE ETMİYOR

Avrupa kupaları için futbolcu listesinin 4 Eylül'e kadar bildirilecek olması da Fenerbahçe için çok da önemli bir ayrıntı değil.

Zira Fenerbahçe'nin McKennie'yi Avrupa listesine yazmak için transferi hızlandırma gibi bir niyeti yok.

Konferans Ligi'nde grup maçları bitene kadar Fenerbahçe McKennie'yi sadece lig maçlarında oynatmayı göze almış durumda.

25 yaşında ve 1.85 boyunda olan McKennie 44 kez giydiği ABD Milli Takım forması ile 11 gol atmış bir isim.

Güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro civarında. Ancak Fenerbahçe bonservis bedelini 10 milyon Euro civarına çekemezse satın alma opsiyonlu kiralama formülünü de masaya yatıracağı ifade ediliyor.

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