Fenerbahçe'den Jorginho hamlesi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de orta saha arayışları devam ediyor. Sarı-lacivertliler listesinde bulunan Jorginho için Arsenal'e oyuncunun şartlarını sordu.

Haber; Trtspor, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'den Jorginho hamlesi!
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04 Ağustos 2023 20:52
Son güncelleme 04 Ağustos 2023 21:06
Orta saha için oyuncu arayışları sürdüren Fenerbahçe, dünya yıldızını gündemine aldı.

Krunic ve Dominguez için görüşmelerini sürdüren Sarı-lacivertliler bu kez rotayı İngiltere'ye çevirdi. Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen İtalyan orta saha Jorginho için kulübüne oyuncunun şartlarını sordu.

AYRILMAK İSTEDİĞİNİ İLETTİ

Londra ekibinin yeni sezon planlamasında yer almayan oyuncu, bu yaz takımdan ayrılmak istediğini kulübe bildirdi. 

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Chelsea'den 11.5 milyon euro'ya Arsenal'e transfer olan 31 yaşındaki yıldız yeni sezonda Londra'dan ayrılmayı hedefliyor.

Brezilya asıllı İtalyan futbolcu 2021 yılında Avrupa'da yılın futbolcusu seçilmişti. 

 




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