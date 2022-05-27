Fenerbahçe 'nin yeni teknik direktörü olmak için gün sayan Jorge Jesus yeni sezonun transfer planlamasını çok büyük bir titizlik içinde yapıyor. Portekizli hocanın hedefinde Joao Mario'nun olduğu iddia ediliyor.



Jesus'un Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la yaptığı son görüşmede Portekizli yıldızın transfer edilmesini istediği belirtiliyor. Tecrübeli teknik adam geçtiğimiz sezon başında Benfica'yı çalıştırırken, Joao Mario'yu Inter'den transfer etmişti. Benfica'nın bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Portekizli orta saha oyuncusu, Jesus'un değişilmez isimlerinden biri oldu.



Portekiz basınına göre 29 yaşındaki futbolcunun takımdaki geleceği belirsiz. Benfica'nın yeni teknik direktörü Roger Schmidt'in orta alan kurgusu için kafasında farklı isimler olduğu ve Joao Mario ile yolların ayrılabileceği öne sürülüyor. Jorge Jesus yönetiminde eski günlerden esintiler sunmaya başlayan yıldız futbolcunun bu nedenle yeniden tecrübeli teknik adamla çalışmak istediği de gelen bilgiler arasında.



29 yaşında ve 1.79 boyunda olan Joao Mario 50 kez giydiği Portekiz Milli Takım formasıyla 2 kez fileleri sarsmayı başardı.











