Fenerbahçe'den Januzaj için ilk hamle

Fenerbahçe sezon sonu Sociedad ile sözleşmesi bitecek olan Adnan Januzaj'ın menajeri Sina Ranjbar ile temasa geçti. Yönetim önümüzdeki günlerde yıldız futbolcuya resmi teklifini iletecek.

Haber; Takvim, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'den Januzaj için ilk hamle
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12 Şubat 2022 12:41
Adnan Januzaj
Adnan Januzaj
Real Sociedad
Bu sezon şampiyonluk yarışına havlu atan Fenerbahçe yeni sezonun planlamasına başladı... Başta Löw ve Jesus olmak üzere birçok teknik adamla görüşmelerde bulunan Sarı-Lacivertliler transfer konusunda da sessiz ve derinden adımlar atıyor. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan futbolcularla ilgili çalışmalar yürüten yönetimin ilk hamleyi yaptığı öğrenildi. 

RESMİ GÖRÜŞME YAPILACAK

Gelen bilgilere göre Fenerbahçe, Sociedad formasını giyen Adnan Januzaj'a resmen talip oldu. Sezon sonunda İspanyol kulübü ile sözleşmesi bitecek olan Türk asıllı Belçikalı yıldızın menajeri Sina Ranjbar ile temasa geçen Sarı Lacivertliler'in kısa süre içinde bir görüşme yapması bekleniyor. Januzaj'la çok sayıda takımın ilgilendiği ve menajer Ranjbar'ın tüm teklifleri değerlendirdikten sonra kesin kararın verileceği belirtiliyor.

BELÇİKA'YI TERCİH ETMİŞTİ

Daha önce Manchester United ve Dortmund formalarını da giyen 27 yaşındaki futbolcu, hücumun her iki kanadında ve 10 numara pozisyonunda görev yapıyor. Türk bir baba ve Kosovalı bir annenin çocuğu olan Adnan Januzaj'ın geçtiğimiz yıllarda ismi Türk Milli Takımı ile de anılmıştı. Ancak yıldız futbolcu tercihini Belçika'dan yana kullanmıştı. 

 

 

 

 

 

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