Fenerbahçe'den, İsmail Yüksek'e gelen teklife ret

Fenerbahçe, Alman ekibi Stuttgart'tan İsmail Yüksek için gelen teklifi reddetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den, İsmail Yüksek'e gelen teklife ret
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19 Ocak 2024 19:21
Son güncelleme 19 Ocak 2024 19:39
Son zamanlarda takımdan ayrılması sıklıkla gündeme gelen İsmail Yüksek için devreye giren son takım Stuttgart oldu.

FENERBAHÇE REDDETTİ

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Alman ekibi Stuttgart, Fenerbahçe forması giyen İsmail Yüksek'e, 1 milyon euro kiralama ücreti ve 11 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonlu bir teklif yaptı.

Ancak Fenerbahçe'nin bu teklifi reddettiği ve sadece peşin ücretle gelen teklifleri değerlendireceği haberin detaylarında yer aldı.

Öte yandan İsmail Yüksek'in başka talibi olan Lyon ile de görüşmelerin başkanlar seviyesinde devam ettiği de söylendi.

29 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 29 resmi maça çıkan İsmail Yüksek bu karşılaşmalarda 1 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı

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