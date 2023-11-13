Fenerbahçe'den İsmail Kartal & Edin Dzeko paylaşımı

FENERBAHÇE HABERLERİ: Süper Lig'de Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de değişiklik için kenara gelen Edin Dzeko'nun görüntüsü dikkat çekti. Fenerbahçe kulübünden gece paylaşım geldi.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'den İsmail Kartal & Edin Dzeko paylaşımı
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13 Kasım 2023 09:48
Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi.

DZEKO'NUN TAVRI DİKKAT ÇEKTİ

84. dakikada yerini Michy Batshuayi'ye bırakan Edin Dzeko'nun kenara gelirken mutsuz tavırlar sergiledi. Önce kaptanlık bandını Tadic'e veren Dzeko kulübeye gelirken el-kol hareketi yaptı. Bosna Hersekli golcünün bu hareketleri değişikliğe tepki olarak yaptığı yönünde yorumlandı.



FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM

Sarı-lacivertli kulüp maçtan sonra Teknik Direktör İsmail Kartal ve Edin Dzeko'nun birlikte çekindiği fotoğrafı paylaşarak: 'Avrupa'da 1 Süper Lig'de 1' notunu düştü. 

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