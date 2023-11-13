Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi.
DZEKO'NUN TAVRI DİKKAT ÇEKTİ
84. dakikada yerini Michy Batshuayi'ye bırakan Edin Dzeko'nun kenara gelirken mutsuz tavırlar sergiledi. Önce kaptanlık bandını Tadic'e veren Dzeko kulübeye gelirken el-kol hareketi yaptı. Bosna Hersekli golcünün bu hareketleri değişikliğe tepki olarak yaptığı yönünde yorumlandı.
FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM
Sarı-lacivertli kulüp maçtan sonra Teknik Direktör İsmail Kartal ve Edin Dzeko'nun birlikte çekindiği fotoğrafı paylaşarak: 'Avrupa'da 1 Süper Lig'de 1' notunu düştü.
DZEKO'NUN TAVRI DİKKAT ÇEKTİ
84. dakikada yerini Michy Batshuayi'ye bırakan Edin Dzeko'nun kenara gelirken mutsuz tavırlar sergiledi. Önce kaptanlık bandını Tadic'e veren Dzeko kulübeye gelirken el-kol hareketi yaptı. Bosna Hersekli golcünün bu hareketleri değişikliğe tepki olarak yaptığı yönünde yorumlandı.
FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM
Sarı-lacivertli kulüp maçtan sonra Teknik Direktör İsmail Kartal ve Edin Dzeko'nun birlikte çekindiği fotoğrafı paylaşarak: 'Avrupa'da 1 Süper Lig'de 1' notunu düştü.
Ligde 1️⃣
Avrupa'da 1️⃣
Devam ✌️💪 pic.twitter.com/iH8xjyiiJK
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 12, 2023