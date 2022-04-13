Fenerbahçe'den İsmail Kartal'a yeni teklif!

Vitor Pereira'nın gönderilmesinin ardından takımın başına getirilen İsmail Kartal sarı-lacivertli takımı ikinciliğe yükseltti. Kartal, Kayserispor maçı sonrasında "İkinci adam olmayacağım. Ben teknik direktörüm" ifadelerini kullanmıştı. Sarı-lacivertli yönetim İsmail Kartal'ı sportif direktör olarak Fenerbahçe bünyesinde tutmak istiyor.



İsmail Kartal, Kayserispor maçı sonrasında "İkinci adam olmayacağım. Ben teknik direktörüm" ifadelerini kullanmıştı. Böylece Ali Koç'un Joachim Löw-İsmail Kartal formülü rafa kalkmıştı.



Ancak yakaladığı büyük başarı sebebiye Koç, Kartal'ı görevde tutmasa bile kulüp bünyesinde tutmaya çalışacak. Bunun için de sportif direktörlük önerecek.





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