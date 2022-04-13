Fenerbahçe'den İsmail Kartal'a yeni teklif!

Fenerbahçe, geçici süre takımın başına getirilen ve performansıyla fark yaratan İsmail Kartal'ı bırakmak istemiyor.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'den İsmail Kartal'a yeni teklif!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Nisan 2022 09:29
Vitor Pereira'nın gönderilmesinin ardından takımın başına getirilen İsmail Kartal sarı-lacivertli takımı ikinciliğe yükseltti. Kartal, Kayserispor maçı sonrasında "İkinci adam olmayacağım. Ben teknik direktörüm" ifadelerini kullanmıştı. Sarı-lacivertli yönetim İsmail Kartal'ı sportif direktör olarak Fenerbahçe bünyesinde tutmak istiyor.

İsmail Kartal, Kayserispor maçı sonrasında "İkinci adam olmayacağım. Ben teknik direktörüm" ifadelerini kullanmıştı. Böylece Ali Koç'un Joachim Löw-İsmail Kartal formülü rafa kalkmıştı.

Ancak yakaladığı büyük başarı sebebiye Koç, Kartal'ı görevde tutmasa bile kulüp bünyesinde tutmaya çalışacak. Bunun için de sportif direktörlük önerecek.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.