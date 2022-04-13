Fenerbahçe'den İsmail Kartal'a yeni teklif!

Vitor Pereira'nın gönderilmesinin ardından takımın başına getirilen İsmail Kartal sarı-lacivertli takımı ikinciliğe yükseltti. Kartal, Kayserispor maçı sonrasında "İkinci adam olmayacağım. Ben teknik direktörüm" ifadelerini kullanmıştı. Sarı-lacivertli yönetim İsmail Kartal'ı sportif direktör olarak Fenerbahçe bünyesinde tutmak istiyor.
İsmail Kartal, Kayserispor maçı sonrasında "İkinci adam olmayacağım. Ben teknik direktörüm" ifadelerini kullanmıştı. Böylece Ali Koç'un Joachim Löw-İsmail Kartal formülü rafa kalkmıştı.
Ancak yakaladığı büyük başarı sebebiye Koç, Kartal'ı görevde tutmasa bile kulüp bünyesinde tutmaya çalışacak. Bunun için de sportif direktörlük önerecek.
İsmail Kartal, Kayserispor maçı sonrasında "İkinci adam olmayacağım. Ben teknik direktörüm" ifadelerini kullanmıştı. Böylece Ali Koç'un Joachim Löw-İsmail Kartal formülü rafa kalkmıştı.
Ancak yakaladığı büyük başarı sebebiye Koç, Kartal'ı görevde tutmasa bile kulüp bünyesinde tutmaya çalışacak. Bunun için de sportif direktörlük önerecek.