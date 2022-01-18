Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci'ye uyarı: 'Toparlan'

Fenerbahçe bir türlü beklenen sonuçları alamıyor. Birçok futbolcu performansıyla hayal kırıklığı yaratıyor. Bunların başında İrfan Can Kahveci geliyor. Yıldız oyuncu, son olarak Antalyaspor karşısında da hücumda hiçbir varlık gösteremedi. Onun formsuz görüntüsü, takımın pozisyona girmekte zorlanmasının başlıca nedenlerinden biri oldu. Bu performansı sonrası İrfan Can'a çifte uyarı geldi.İsmail Kartal, öğrencisiyle yaptığı görüşmede,ifadelerini kullandı.Yönetim kanadından da İrfan'a bir uyarı geldiği öğrenildi. Ligde son 5 karşılaşmada da skor katkısı veremeyen Milli yıldıza,mesajı verildiği öğrenildi.