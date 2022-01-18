Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci'ye uyarı: "Toparlan"

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, son haftalardaki performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Hem İsmail Kartal hem de yönetimden yıldız futbolcuya uyarı geldi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci'ye uyarı: 'Toparlan'
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18 Ocak 2022 09:47
İrfan Can
İrfan Can
Fenerbahçe
Fenerbahçe bir türlü beklenen sonuçları alamıyor. Birçok futbolcu performansıyla hayal kırıklığı yaratıyor. Bunların başında İrfan Can Kahveci geliyor. Yıldız oyuncu, son olarak Antalyaspor karşısında da hücumda hiçbir varlık gösteremedi. Onun formsuz görüntüsü, takımın pozisyona girmekte zorlanmasının başlıca nedenlerinden biri oldu. Bu performansı sonrası İrfan Can'a çifte uyarı geldi.

İsmail Kartal, öğrencisiyle yaptığı görüşmede, "Yeniden ayağa kalkmamız için senin vereceğin katkılar çok önemli. Şu anda form olarak istenen seviyede değilsin ancak her futbolcu böyle dönemler yaşar. Sana ihtiyacımız var, bir an önce toparlan" ifadelerini kullandı.

'Örnek olmalısın'

Yönetim kanadından da İrfan'a bir uyarı geldiği öğrenildi. Ligde son 5 karşılaşmada da skor katkısı veremeyen Milli yıldıza, "Bir an önce kendine gel. Bu takımın lider oyuncularından birisin. Performansın ve mücadelenle arkadaşlarına örnek olman gerekiyor. Sana olan güveni boşa çıkartma" mesajı verildiği öğrenildi.  

 
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