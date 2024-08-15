Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci için sözleşme kararı

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe, sözleşmesi gelecek yıl bitecek İrfan Can Kahveci'ye üç yıllık sözleşme ve 40 milyon TL teklif edecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci için sözleşme kararı
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15 Ağustos 2024 08:22
Fenerbahçe formasıyla geçen sezon 46 maçta 18 gol-12 asist kaydederek her iki değerde de çift haneyi gören İrfan Can Kahveci, hırslı ve mücadeleci futboluyla taraftarın desteğini almış durumda.

Sarı-Lacivertli yönetim, 2020-21 sezonunun devre arasında Başakşehir'den kadrosuna kattığı ve 4.5 yıllık sözleşmesi 30 Haziran 2025'te bitecek olan milli futbolcusu ile nikah tazelemek için çalışmalarına başladı.

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Sevilla'dan gelen teklifi reddeden 29 yaşındaki sağ kanat için 3 yıllık yeni kontrat düşünülüyor. 20 milyon TL kazanan başarılı futbolcunun maaşı ikiyle çarpılacak ve 40 milyon TL teklif edilecek. Önümüzdeki hafta görüşmelerin startı verilecek. 

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