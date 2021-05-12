Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Sivasspor maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin durumu hakkında açıklama yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Mayıs 2021 18:12
Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin sol bacak arka üst adalesinde zorlanma tespit edildi.

Fenerbahçe Kulübü, dün Demir Grup Sivasspor'a karşı oynadıkları karşılaşmada sakatlanıp oyundan çıkan İrfan Can Kahveci'nin durumuyla açıklama yaptı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "İrfan Can Kahveci'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR sonucunda sol bacak arka üst adale grade 1 strain tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.