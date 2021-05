Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci açıklaması

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin sol bacak arka üst adalesinde zorlanma tespit edildi.



Fenerbahçe Kulübü, dün Demir Grup Sivasspor'a karşı oynadıkları karşılaşmada sakatlanıp oyundan çıkan İrfan Can Kahveci'nin durumuyla açıklama yaptı.



Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "İrfan Can Kahveci'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR sonucunda sol bacak arka üst adale grade 1 strain tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır." ifadeleri kullanıldı.