Fenerbahçe yönetimi, Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart çok tartışılan İrfan Can Kahveci için özel bir savunma hazırlıyor.



Sarı-lacivertli hukukçular İrfan'ın, Siopis'in ayağına bastığı ve VAR müdahalesiyle kırmızı kart çıkan pozisyonda yanlış karar verildiğini MHK'nin hakemlere dağıttığı el kitapçığıyla anlatacak. Söz konusu kitapçıkta bu pozisyonun aynısının tarif edildiği ve kararın kırmızı kart olmaması gerektiği belirtiliyor. Sarı-lacivertliler, cezanın 1 maçtan fazla olmayacağına inanıyor.





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