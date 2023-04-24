Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın yokluğunda kaleyi koruyan İrfan Can Eğribayat sınıfı geçti.Sadece kaledeki performansıyla değil, kulübe duyduğu aidiyet ile de dikkatleri üzerine çeken başarılı eldiven kiralık sözleşmesiyle gelmişti.Fenerbahçe, opsiyonunu aktive ederek kontratını Göztepe'den alacak.İrfan Can Eğribayat, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 5 resmi maçta yer aldı. İrfan Can, ilk maçını ise 3 Aralık 2022'de Villarreal'e karşı özel maçta oynadı.3 Aralık 2022 tarihi İrfan Can Eğribayat için çok özel bir gün olarak kayıtlara geçti. Fenerbahçe'ye ilk geldiği dönemde kilo fazlası olan ve maç eksiği bulunan İrfan Can, sezon başında yürürlükte olan Rezerv Lig'de dahi oynayarak form tutmaya çalıştı. 3-4 ay içerisinde tam 11 kilo veren 25 yaşındaki eldiven, 3 Aralık 2022'de Kadıköy'de Villarreal'le oynanan özel maçta ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.Bugünü kariyerinde özel bir yere koyan başarılı kaleci, "Bu güzel geceyi bana yaşatan herkese teşekkürler. Uzun zaman sonra sahalara çıkma fırsatı yakaladığım bu maçta müthiş desteklerinden dolayı taraftarlarımıza çok teşekkür ederim. Daha iyisi için çalışmaya devam" mesajını yayınladı.Başakşehir deplasmanında 2-1 kazanan Fenerbahçe uzatma anlarında gelen galibiyetle büyük sevinç yaşarken, İrfan Can Eğribayat da özel bir günü geride bıraktı. Başakşehir-Fenerbahçe maçını protokol tribününden sarı-lacivertli kulübün efsane kalecisi Volkan Demirel de izledi. İrfan Can, daha önce rakip olarak karşılaştığı Volkan Demirel'in önünde bu kez Fenerbahçe formasıyla sahaya çıktı. 25 yaşındaki eldiven bu özel günde de büyük bir heyecan yaşadı.Sarı-lacivertli takımda Altay Bayındır ile İrfan Can Eğribayat'ın dostlukları da eskiye dayanıyor. Genç milli takımlardan bu yana tanışan ikili, Fenerbahçe'de aynı takımda buluştu. Sezon başından beri de birbirlerine destek olan Altay ve İrfan Can, uyum içinde çalışıyor.