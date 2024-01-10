'de stoper içinile'yikadroya katmanın hesaplarını yapıyor.Sarı-lacivertlilerin önceliği, Atletico Madrid forması giyen Stefan Savic... Bonservissiz kulübünden ayrılma ihtimali olan 33 yaşındaki futbolcu, bu yüzden yüksek maaş talebinde bulunuyor. Fenerbahçe de bu maaşı indirmek için görüşmelerini sürdürüyor.Bu temaslar devam ederken alternatifler üzerinde de duruldu. Bu isimlerin başında da Leonardo Bonucci geliyor. 36 yaşındaki stoper, takımı Union Berlin'den ayrıldı. İtalya'dan da teklifler alan tecrübeli stoper için Dzeko devreye girdi ve ikna etti.Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fenerbahçe, Bonucci ile her konuda anlaşma sağladı. İtalyan stoper, sarı-lacivertliler ile haziran ayına kadar kısa süreli sözleşme imzalayacak. Bonucci, Fenerbahçe'den 1.3 milyon euro kazanacak.Bonucci'nin bugün (çarşamba) İstanbul'a gelmesi bekleniyor.Bu görüşmeler devam ederken, Bonucci hamlesi sayesinde Savic'in fiyat indirmesini bekliyor. Eğer istenen seviyelere inerse sarı-lacivertliler hem Bonucci hem de Savic'i aynı anda transfer edebilir.İki stoperi aynı anda takıma katma fikrinin altında önemli sebepler yatıyor. Birincisi, Becao'nun sakatlığı... İyileşen futbolcunun, 20 Ocak gibi takım çalışmalarda katılması planlanıyor. Ancak form tutması biraz daha zaman alacak. Ayrıca bu tip sakatlıkların nüksetme ihtimali de bulunuyor.Djiku da, Afrika Kupası'nda ve sonuna kadar ülkesi ile devam edebilir. Ayrıca bunlardan bağımsız olarak, sakatlık ihtimali de göz önünde bulunduruluyor.Sarı-lacivertliler bu sezon iki stoperi sakatlık sebebiyle aynı anda kaybetmiş, bu süreçte önemli puanlar kaybetmişti.