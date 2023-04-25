Fenerbahçe'den iç sahada kötü tablo

Fenerbahçe'nin ligin iç sahada en fazla gol yiyen takımlar arasında yer alması dikkat çekti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'den iç sahada kötü tablo
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Nisan 2023 00:00
İstanbulspor ile evinde 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında fırsat tepen Fenerbahçe'nin kendi evinde yediği gol sayısı dikkat çekti.

Ligin iç sahada en çok gol yiyen 6. takımı konumunda bulunan Fenerbahçe 23 gol yiyerek, küme düşme hattındaki Giresunspor'a yakın bir grafik çizdi.

İşte ligin iç sahada en çok gol yiyen 7 takımı;

1- Kasımpaşa: 28 gol
2- İstanbulspor: 27 gol
3- Fatih Karagümrük: 27 gol
4- Ümraniyespor: 25 gol
5- Giresunspor: 24 gol
6- Fenerbahçe: 23 gol
7- Antalyaspor: 23 gol

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery