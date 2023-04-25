Fenerbahçe'den iç sahada kötü tablo

İstanbulspor ile evinde 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında fırsat tepen Fenerbahçe'nin kendi evinde yediği gol sayısı dikkat çekti.



Ligin iç sahada en çok gol yiyen 6. takımı konumunda bulunan Fenerbahçe 23 gol yiyerek, küme düşme hattındaki Giresunspor'a yakın bir grafik çizdi.



İşte ligin iç sahada en çok gol yiyen 7 takımı;



1- Kasımpaşa: 28 gol

2- İstanbulspor: 27 gol

3- Fatih Karagümrük: 27 gol

4- Ümraniyespor: 25 gol

5- Giresunspor: 24 gol

6- Fenerbahçe: 23 gol

7- Antalyaspor: 23 gol





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