Fenerbahçe'den Hirving Lozano'ya teklif

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Napoli'de forma giyen Meksikalı kanat oyuncusu Hirving Lozano'yu gündemine aldı.
İtalyan basınından IL Mattino'nun haberine göre; Napoli'nin 15-20 milyon euro civarında bir beklenti ile satış listesine koyduğu Hirving Lozano'ya talip olan Fenerbahçe, temsilciler aracılığı ile oyuncuyla temasa geçti.
Haberde, Fenerbahçe'nin ilgisine rağmen Türkiye Ligi'nde oynamaya sıcak bakmayan Lozano'nun Fenerbahçe'ye olumsuz bir geri dönüş yaptığı aktarıldı.
27 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon çıktığı 41 resmi maçta 4 gol 4 asist kaydetti.
İtalyan basınından IL Mattino'nun haberine göre; Napoli'nin 15-20 milyon euro civarında bir beklenti ile satış listesine koyduğu Hirving Lozano'ya talip olan Fenerbahçe, temsilciler aracılığı ile oyuncuyla temasa geçti.
Haberde, Fenerbahçe'nin ilgisine rağmen Türkiye Ligi'nde oynamaya sıcak bakmayan Lozano'nun Fenerbahçe'ye olumsuz bir geri dönüş yaptığı aktarıldı.
27 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon çıktığı 41 resmi maçta 4 gol 4 asist kaydetti.
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