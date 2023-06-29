Fenerbahçe'den Hirving Lozano'ya teklif

Fenerbahçe, Napoli forması giyen Hirving Lozano'nun transferi için oyuncu ile temasa geçti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'den Hirving Lozano'ya teklif
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29 Haziran 2023 21:59
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Napoli'de forma giyen Meksikalı kanat oyuncusu Hirving Lozano'yu gündemine aldı.

İtalyan basınından IL Mattino'nun haberine göre; Napoli'nin 15-20 milyon euro civarında bir beklenti ile satış listesine koyduğu Hirving Lozano'ya talip olan Fenerbahçe, temsilciler aracılığı ile oyuncuyla temasa geçti.

Haberde, Fenerbahçe'nin ilgisine rağmen Türkiye Ligi'nde oynamaya sıcak bakmayan Lozano'nun Fenerbahçe'ye olumsuz bir geri dönüş yaptığı aktarıldı.

27 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon çıktığı 41 resmi maçta 4 gol 4 asist kaydetti.

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