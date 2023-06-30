Fenerbahçe'den Hiroshima çıkarması!

Fenerbahçe'nin Hiroshima forması giyen Takumu Kawamura'yı kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Instagram
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Fenerbahçe'den Hiroshima çıkarması!
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30 Haziran 2023 10:35
Japon basınında Fenerbahçe ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.

Buna göre Sarı-Lacivertliler, Hiroshima forması giyen Takumu Kawamura'yı transfer etmek için hem kulüple hem de oyuncuyla her konuda anlaşma sağladı.

EN ÇOK DİKKAT ÇEKEN OYUNCULARDAN BİRİSİ

Bir dönem Galatasaray'da görev yapan Michael Skibbe yönetiminde iyi bir çıkış yakalayan Kawamura, Japonya'da en çok dikkat çeken oyunculardan biri oldu.

FORVET ARKASI VE MERKEZ ORTA SAHA

23 yaşındaki solak, forvet arkası ve merkez orta saha olarak görev yapıyor. Kawamura bu sezon 24 maçta 5 gol attı, 2 asist yaptı.

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