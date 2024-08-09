Fenerbahçe'den hakem tepkisi!

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Galatasaray'ın Hatayspor maçı sonrası hakem kararları tepki gösterdi.
Galatasaray'da Derrick Köhn'ün rakibiyle girdiği bir pozisyonu alıntı yapan Belgü, "İlk maç, ilk imtihan" paylaşımı yaptı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Belgü, "Sayın Hacıosmanoğlu VAR hakemi hata yapamaz, gerekeni cezayı ben vereceğim demişti merakla bu bariz kırmızı kartı görmezden gelen hakeme ne ceza verilecek ? Hep beraber takipçisi olacağız ! İlk maç, ilk imtihan" ifadelerini kullandı.
"KALİTE HER SEZON DÜŞÜYOR"
Öte yandan Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ise "Türk hakemliğinin kalitesi her sezon bir öncekinden daha kötüye gidiyor. Hakemlerimizin hatalı kararları artık kabullenilmiş bir yazgıya dönüştü.
VAR ise tamamen teknolojiye dayalı bir uygulama. VAR da hakem bir pozisyonu defalarca ve farklı açılardan izliyor. Bir VAR hakemi buna rağmen gördüğünden farklı bir karar veriyorsa bu bambaşka bir şey. VAR da yapılan yanlış bir yorumun hata ile izahı mümkün değil.
VAR konusunda TFF hiç gecikmeden tedbir almalıdır. Aksi takdirde futbolumuzun kaosa sürükleneceği tartışmasız bir gerçektir. Türk futboluna adalet getirmeyi vaad edenlerin üzerlerine düşen sorumluluğa uygun davranmasından başka bir çözüm yolu yoktur." açıklamasında bulundu.
Galatasaray'da Derrick Köhn'ün rakibiyle girdiği bir pozisyonu alıntı yapan Belgü, "İlk maç, ilk imtihan" paylaşımı yaptı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Belgü, "Sayın Hacıosmanoğlu VAR hakemi hata yapamaz, gerekeni cezayı ben vereceğim demişti merakla bu bariz kırmızı kartı görmezden gelen hakeme ne ceza verilecek ? Hep beraber takipçisi olacağız ! İlk maç, ilk imtihan" ifadelerini kullandı.
"KALİTE HER SEZON DÜŞÜYOR"
Öte yandan Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ise "Türk hakemliğinin kalitesi her sezon bir öncekinden daha kötüye gidiyor. Hakemlerimizin hatalı kararları artık kabullenilmiş bir yazgıya dönüştü.
VAR ise tamamen teknolojiye dayalı bir uygulama. VAR da hakem bir pozisyonu defalarca ve farklı açılardan izliyor. Bir VAR hakemi buna rağmen gördüğünden farklı bir karar veriyorsa bu bambaşka bir şey. VAR da yapılan yanlış bir yorumun hata ile izahı mümkün değil.
VAR konusunda TFF hiç gecikmeden tedbir almalıdır. Aksi takdirde futbolumuzun kaosa sürükleneceği tartışmasız bir gerçektir. Türk futboluna adalet getirmeyi vaad edenlerin üzerlerine düşen sorumluluğa uygun davranmasından başka bir çözüm yolu yoktur." açıklamasında bulundu.
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