Fenerbahçe'den Gustavo için transfer kararı

Fenerbahçe, sezon başında Gustavo Henrique'yi transfer etmek için anlaşmış ancak son anda karar değiştirip kiralık olarak kadrosuna katmıştı.



Brezilya basınında yer alan haberlere göre Sarı-Lacivertliler, başarılı stoperin bonservisini almak için Flamengo ile görüşmelere başladı.



Haberde, Gustavo'nun Fenerbahçe'ye maliyetinin kiralamayla birlikte 2.7 milyon Euro olacağı belirtildi.



Fenerbahçe'de bu sezon 18 maça çıkan Brezilyalı savunma oyuncusu 3 kez fileleri havalandırdı.





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