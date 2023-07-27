Fenerbahçe'den görkemli galibiyet! ''Üst düzey kalite''

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Zimbru'yu ağırladı. Sarı-Lacivertliler yeni transferlerinin müthiş performans ortaya koyduğu maçta Moldova ekibini 5-0 gibi ezici bir skorla geçti.
Teknik Bakış'ın bu haftaki konuğu olan teknik direktör İrfan Buz, Fenerbahçe'nin 5-0'lık Zimbru mücadelesini değerlendirdi. İşte tecrübeli hocanın Fenerbahçe'nin görkemli galibiyeti hakkındaki yorumları...
''SEZON AÇILALI 25 GÜN OLMADAN GÖSTERİLEN TAKIM İŞTAHI UMUT VERİCİ''
'Fenerbahçe beklendiği gibi rahat bir galibiyet elde etti. Şu bir gerçek ki maç ölçü olarak kabul edilebilecek bir kalitede oynanmadı. Rakibin seviyesi eksikleri görebilmek adına yeterli değil. Ancak yepyeni bir takım olarak sezon açılışından bu yana 25 gün bile geçmemişken takım halinde ortaya konan iştah gayet umut vadediyor.'
''TADIC KALİTE KATACAK''
'Elinizde ne kadar kaliteli oyuncu varsa antrenman kaliteniz de aynı oranda artar. Haliyle bu da maçlara yansır. Tadic'in Fenerbahçe kalitesine ciddi katkılar yapacağını gördüğümüz bir maç izledik. Dzeko'nun arzusu ve asisti, Szymanzky'nin çalışkanlığı ve tekniği, Mert Hakan'ın İsmail hocayla yeniden kendini bulması, Ferdi'nin kaldığı yerden devam ediyor olması bireysel anlamda öne çıkan Fenerbahçe özellikleriydi.'
''HIZLICA 11 ARAYIŞI''
Elbette arzu edilen takım birlikteliği için daha zamana ihtiyaç var. İsmail Kartal çok çabuk 11'ini bulmak isteyecektir. Dün akşamki maç takım özelliklerinden çok bireysel anlamda kalitenin öne çıktığı bir 90 dakikaydı. Hiç kuşku yok ki takımlarımız Konferans Ligi eleme turlarına fazla geliyor. Kadro seviyelerimizle Avrupa'nın 3. organizasyonunda büyük başarılar elde etmeliyiz.
Teknik Bakış'ın bu haftaki konuğu olan teknik direktör İrfan Buz, Fenerbahçe'nin 5-0'lık Zimbru mücadelesini değerlendirdi. İşte tecrübeli hocanın Fenerbahçe'nin görkemli galibiyeti hakkındaki yorumları...
''SEZON AÇILALI 25 GÜN OLMADAN GÖSTERİLEN TAKIM İŞTAHI UMUT VERİCİ''
'Fenerbahçe beklendiği gibi rahat bir galibiyet elde etti. Şu bir gerçek ki maç ölçü olarak kabul edilebilecek bir kalitede oynanmadı. Rakibin seviyesi eksikleri görebilmek adına yeterli değil. Ancak yepyeni bir takım olarak sezon açılışından bu yana 25 gün bile geçmemişken takım halinde ortaya konan iştah gayet umut vadediyor.'
''TADIC KALİTE KATACAK''
'Elinizde ne kadar kaliteli oyuncu varsa antrenman kaliteniz de aynı oranda artar. Haliyle bu da maçlara yansır. Tadic'in Fenerbahçe kalitesine ciddi katkılar yapacağını gördüğümüz bir maç izledik. Dzeko'nun arzusu ve asisti, Szymanzky'nin çalışkanlığı ve tekniği, Mert Hakan'ın İsmail hocayla yeniden kendini bulması, Ferdi'nin kaldığı yerden devam ediyor olması bireysel anlamda öne çıkan Fenerbahçe özellikleriydi.'
''HIZLICA 11 ARAYIŞI''
Elbette arzu edilen takım birlikteliği için daha zamana ihtiyaç var. İsmail Kartal çok çabuk 11'ini bulmak isteyecektir. Dün akşamki maç takım özelliklerinden çok bireysel anlamda kalitenin öne çıktığı bir 90 dakikaydı. Hiç kuşku yok ki takımlarımız Konferans Ligi eleme turlarına fazla geliyor. Kadro seviyelerimizle Avrupa'nın 3. organizasyonunda büyük başarılar elde etmeliyiz.