Fenerbahçe'den gol itirazı!

Fenerbahçe, İstanbulspor karşısında Attila Szalai ile öne geçti. Ancak bu gol, öncesinde faul olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe'den gol itirazı!
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24 Nisan 2023 20:12
Süper Lig'de Fenerbahçe ile İstanbulspor'un karşı karşıya geldiği maçta Attila Szalai'nin attığı gol iptal edildi.

Karşılaşmanın 5. dakikasında Arda'nın ortasında İstanbulspor kalecisi Alp Arda'nın yumrukladığı topu Szalai, kafayla ağlara gönderdi.

Ancak karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam, Szalai'nin kafa vuruşundan önce Joao Pedro'nun Alp Arda'ya faul yaptığını işaret etti ve golü iptal etti.

Kısa bir süre VAR incelemesinin ardından hakem Kadir Sağlam'ın kararı geçerli sayıldı.

Fenerbahçeli futbolcular ve tribünler bu karara tepki gösterdi.

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