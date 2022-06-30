Fenerbahçe'den Glasgow City'e transfer!

Turkcell Kadınlar Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe 'de forma giyen Dilan Bora, İskoçya Kadınlar Futbol Ligi takımlarından Glasgow City'ye transfer oldu.



Resmi açıklama



İskoç kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile 20 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna kattığını duyurdu.



"Birlikte harika şeyler başaracağımızdan eminim"



Kulüp sitesine konuşan Bora, "Yeni sezonda bu takımın bir parçası olduğum için çok mutluyum. Birlikte harika şeyler başaracağımızdan eminim. Glasgow City formasıyla sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Yakında Petershill Park'ta görüşürüz" dedi.



Eileen Gleeson: "Dilan potansiyeli yüksek genç bir oyuncu"



Glasgow City teknik direktörü Eileen Gleeson ise, "Dilan'ı Glasgow City'ye transfer etmekten dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Dilan potansiyeli yüksek genç bir oyuncu. Genç yaşta olmasına rağmen hem profesyonel hem de milli takım tecrübesine sahip. Mükemmel bir çalışma anlayışına sahip harika bir oyuncu. Dilan ile çalışmayı dört gözle bekliyorum. Glasgow City taraftarlarının sezon boyunca onu izlemekten keyif alacağından hiç şüphem yok" ifadelerini kullandı.





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