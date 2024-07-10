Fenerbahçe'den gece 4'te transfer açıklaması!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe Beko bir yeni ismi daha açıklamaya hazırlanıyor.



Sarı-lacivertli kulübün resmi hesabından paylaşılan 'IV' mesajında bahsedilen ismin Wade Baldwin IV olduğu ortaya çıktı.



ABD'li basketçi son olarak İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımında forma giyiyordu. 28 yaşındaki 1,93'lük guard Wade Baldwin'in sarı-lacivertli takıma transfer olacağı yönündeki haberler aylardır basketbol gündemini meşgul ediyordu.



Fenerbahçe Beko'nun gün içinde Wade Baldwin transferini açıklaması bekleniyor.



NBA GEÇMİŞİ VAR



Kariyerinde Memphis Grizzlies, Portland Trail Blazers, Raptors, Bayern Münih, Baskonia formaları da giyen Wade Baldwin IV, 2023 ve 2024 sezonlarında EuroLeague En İyi 2. Takım'a seçildi.



Baldwin, geçen sezon 30 EuroLeague maçında yüzde 39 üçlük ortalamasıyla 17.4 sayı, 4.9 asist, 2.5 ribaund ve 1 top çalma istatistikleri yakaladı.





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