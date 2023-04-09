Fenerbahçe'den Gaziantep'e 50 sayı fark!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Gaziantep Basketbol'u 100-50 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Gaziantep'e 50 sayı fark!
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09 Nisan 2023 17:11
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Beko ile Gaziantep Basketbol karşı karşıya geldi.

Ataşehir Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko, 100-50'lik skorla kazandı.

Stat: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Ahmet Tatlıcı, Özge Şentürk Bayraktar

Fenerbahçe Beko: Motley 16, Şehmus Hazer 21, Edwars 18, Biberovic 6, Frank 4, İsmet Akpınar 10, Samet Geyik 8, Melih Mahmutoğlu 6, Pierre 5, Adetokunbo 6

Gaziantep Basketbol: Miller 8, Kethe 7, Koray Çekici, Onuche 13, Michael 5, Emir Arda Sivas, Can Uğur Öğüt 2, Metin Türen, Birkan Batuk, Harun Apaydın 7, Zacharie 2, Muhsin Yaşar 6

1. Periyot: 33-12

Devre: 53-24

3. Periyot: 76-36

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