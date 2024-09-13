Fenerbahçe'den Galatasaray maçına kadroda sürpriz!

Milli arayı iyi değerlendiren Fenerbahçe'de, Trendyol Süper Lig'de pazar günü oynanacak Kasımpaşa maçıyla yeni 11'in ilk adımları atılacak, derbide ise yeni transferler tamamen sahne alacak.
EN-NESYRI'YE DAHA FAZKA SÜRE
Teknik Direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda sarı-lacivertli yönetim ve Sportif Direktör Mario Branco önemli transferlere imza atarken bu isimlerden özellikle Youssef En-Nesyri, hem Edin Dzeko'nun formu hem de fizik olarak istenilen seviyede olmaması sebebiyle bundan önceki maçlarda az süre almıştı. Fakat yeni dönemde yıldız golcünün ilk 11'e adapte edileceği bildirildi.
KOSTIC RAHATLATTI
Filip Kostic'in gelişi ise Portekizli çalıştırıcıyı daha fazla rahatlattı. Ferdi Kadıoğlu'nun gidişiyle sol bek Jayden Oosterwolde'ye kalırken, Kostic bu mevkiide de oynadığı için Mourinho'nun bu transfere hemen onay verdiği vurgulandı.
AMRABAT İLK 11'E
Süper Lig'de pazar günü oynanacak Kasımpaşa maçında dün ilk kez idmana çıkan Sofyan Amrabat'ın ilk 11'de olacağı, En-Nesyri'nin de daha fazla forma giyeceği ortaya çıktı.
YENİ FENERBAHÇE DERBİDE TAMAMEN SAHADA
Gelecek haftaki derbide ise yeni Fenerbahçe'nin tamamen sahada olması bekleniyor. Kostic'in sol beke geçeceği, hafif sakatlığı bulunan Alexander Djiku'nun durumuna bakılmasının ardından sol stoperde Oosterwolde'nin görev yapabileceği öğrenildi. Öte yandan milli aradan sonra Jose Mourinho'nun da takımın fizik gücünden memnun olduğu ifade edildi.
SOFYAN AMRABAT İDMANA ÇIKTI
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmasıyla başladı. Sahada çabukluk, koordinasyon hareketleri ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Sofyan Amrabat da ilk idmanına çıktı. Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına bugünkü antrenmanla devam edecek.
EN-NESYRI'YE DAHA FAZKA SÜRE
Teknik Direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda sarı-lacivertli yönetim ve Sportif Direktör Mario Branco önemli transferlere imza atarken bu isimlerden özellikle Youssef En-Nesyri, hem Edin Dzeko'nun formu hem de fizik olarak istenilen seviyede olmaması sebebiyle bundan önceki maçlarda az süre almıştı. Fakat yeni dönemde yıldız golcünün ilk 11'e adapte edileceği bildirildi.
KOSTIC RAHATLATTI
Filip Kostic'in gelişi ise Portekizli çalıştırıcıyı daha fazla rahatlattı. Ferdi Kadıoğlu'nun gidişiyle sol bek Jayden Oosterwolde'ye kalırken, Kostic bu mevkiide de oynadığı için Mourinho'nun bu transfere hemen onay verdiği vurgulandı.
AMRABAT İLK 11'E
Süper Lig'de pazar günü oynanacak Kasımpaşa maçında dün ilk kez idmana çıkan Sofyan Amrabat'ın ilk 11'de olacağı, En-Nesyri'nin de daha fazla forma giyeceği ortaya çıktı.
YENİ FENERBAHÇE DERBİDE TAMAMEN SAHADA
Gelecek haftaki derbide ise yeni Fenerbahçe'nin tamamen sahada olması bekleniyor. Kostic'in sol beke geçeceği, hafif sakatlığı bulunan Alexander Djiku'nun durumuna bakılmasının ardından sol stoperde Oosterwolde'nin görev yapabileceği öğrenildi. Öte yandan milli aradan sonra Jose Mourinho'nun da takımın fizik gücünden memnun olduğu ifade edildi.
SOFYAN AMRABAT İDMANA ÇIKTI
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmasıyla başladı. Sahada çabukluk, koordinasyon hareketleri ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Sofyan Amrabat da ilk idmanına çıktı. Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına bugünkü antrenmanla devam edecek.