Galatasaray, sahasında Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı.
Fenerbahçe, Sarı-Kırmızılılar'ın puan kaybetmesinin ardından sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.
Paylaşımda "Yarın Kadıköy'de, son düdüğe kadar omuz omuza!" ifadeleri yer aldı.
Yapılan paylaşıma, kısa süre içerisinde Fenerbahçeli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazartesi günü sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe, Sarı-Kırmızılılar'ın puan kaybetmesinin ardından sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.
Paylaşımda "Yarın Kadıköy'de, son düdüğe kadar omuz omuza!" ifadeleri yer aldı.
Fenerbahçe'den Galatasaray maçı sonrası paylaşım https://t.co/KHUzCVdtww
— Sporx (@sporx) December 1, 2024
Yapılan paylaşıma, kısa süre içerisinde Fenerbahçeli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazartesi günü sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.