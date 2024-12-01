Fenerbahçe'den Galatasaray maçı sonrası paylaşım

Fenerbahçe, Galatasaray'ın Eyüspor karşısında puan kaybetmesinin ardından paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Galatasaray maçı sonrası paylaşım
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01 Aralık 2024 21:32
Son güncelleme 01 Aralık 2024 21:37
Galatasaray, sahasında Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı.

Fenerbahçe, Sarı-Kırmızılılar'ın puan kaybetmesinin ardından sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. 

Paylaşımda "Yarın Kadıköy'de, son düdüğe kadar omuz omuza!" ifadeleri yer aldı.
Yapılan paylaşıma, kısa süre içerisinde Fenerbahçeli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.
 Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazartesi günü sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

 
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