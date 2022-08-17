Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer!

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, orta oyuncular Mina Popovic ile Ayçin Akyol'u transfer etti.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon yapılanması kapsamında hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı takım, son olarak Fenerbahçe Opet'te forma giyen Sırp oyuncu Popovic ile bir, Karayolları'nda oynayan Ayçin Akyol ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.



Popovic, kariyerinde sırasıyla Postar 064 Belgrad, Kızılyıldız, Obiettivo Risarcimento Vicenza, Foppapedretti Bergamo, Il Bisonte Firenze, Epiu Pomi Casalmaggiore, Savino Del Bene Scandicci ve Fenerbahçe Opet takımlarında forma giydi.



Sırbistan Kadın Voleybol Takımı ile Avrupa Şampiyonası'nda 2 kez şampiyonluk yaşayan 27 yaşındaki Popovic, 2015 Dünya Kupası'nda ise gümüş madalya aldı. Popovic, milli takımla 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve 2022 FIVB Milletler Ligi'nde ise bronz madalya kazanma başarısı göstermişti.



Karayolları'nda 2018'den beri forma giyen 23 yaşındaki Ayçin Akyol ise 2020-2021 sezonun ikinci devresinde Sigorta Shop Kalecik Belediyespor formasıyla Kadınlar 1. Lig'de şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Geçen sezon tekrar Karayolları'nda forma giyen Ayçin, Konya'da düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele eden Türk Milli Kadın Voleybol Takımı'nda da yer aldı.





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