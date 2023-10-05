Fenerbahçe'den Galatasaray'a "Suçlu" göndermesi!

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray'a yönelik sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a 'Suçlu' göndermesi!
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05 Ekim 2023 12:52
Son güncelleme 05 Ekim 2023 12:53
Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarının ardından ezeli rakibine sosyal medyadan cevap verdi.

Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un canlı yayında yaptığı açıklamaların Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve hakemleri baskı altına almak olduğu söylerken; "Bazı kulüplerin FETÖ ile ilişkisini devam ettiğini söylemeniz, yaptığınız görev ile bağdaşmıyor." şeklinde de açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüpten gelen açıklamalara, Fenerbahçe Kulübü sosyal medyadan cevap verdi. Fenerbahçe'nin açıklamasında "Günün sözü: Olay mahalline ilk suçlu geldi. "Her zamanki gibi…"" ifadeleri kullanıldı.

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