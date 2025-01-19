Fenerbahçe'den Galatasaray'a mesaj!

Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından flaş bir paylaşım yaptı.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a mesaj!
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19 Ocak 2025 21:09
Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından flaş bir paylaşımda bulundu.

Sarı lacivertli takım, sosyal medya hesabından "BURADAYIZ! Adım adım geliyoruz!" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin bu paylaşımı, sarı lacivertli taraftarlar tarafından büyük beğeni topladı.

Bu paylaşım ayrıca lider Galatasaray'a bir mesaj olarak da algılandı.

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