Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap!

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray'ın Mauro Icardi paylaşımına cevap verdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kale direğine çarpan oyuncu üzerinden mağduriyet yaratmaya çalışmak. Kamuoyunun takdirine." ifadeleri kullanıldı.
GALATASARAY'IN PAYLAŞIMI
Galatasaray, Icardi ile ilgili, "Sadece kendileri için adalet isteyenler bu gece yine her mecradan Türk futbolunu manipüle etmeye devam ettiler. Biz; hakem heyetinin, VAR odasının ve 26 kameranın göremediğini paylaşıyor ve yine onların yerine utanıyoruz. Türk futbolunu bu noktaya getirenlerin bir gün utanması temennisiyle…" paylaşımında bulunmuştu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kale direğine çarpan oyuncu üzerinden mağduriyet yaratmaya çalışmak. Kamuoyunun takdirine." ifadeleri kullanıldı.
GALATASARAY'IN PAYLAŞIMI
Galatasaray, Icardi ile ilgili, "Sadece kendileri için adalet isteyenler bu gece yine her mecradan Türk futbolunu manipüle etmeye devam ettiler. Biz; hakem heyetinin, VAR odasının ve 26 kameranın göremediğini paylaşıyor ve yine onların yerine utanıyoruz. Türk futbolunu bu noktaya getirenlerin bir gün utanması temennisiyle…" paylaşımında bulunmuştu.
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