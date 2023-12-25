Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap!

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray'ın Mauro Icardi paylaşımına cevap verdi.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap!
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25 Aralık 2023 00:44
Son güncelleme 25 Aralık 2023 00:47
Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray'ın Mauro Icardi paylaşımına cevap verdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kale direğine çarpan oyuncu üzerinden mağduriyet yaratmaya çalışmak. Kamuoyunun takdirine." ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY'IN PAYLAŞIMI

Galatasaray, Icardi ile ilgili, "Sadece kendileri için adalet isteyenler bu gece yine her mecradan Türk futbolunu manipüle etmeye devam ettiler. Biz; hakem heyetinin, VAR odasının ve 26 kameranın göremediğini paylaşıyor ve yine onların yerine utanıyoruz. Türk futbolunu bu noktaya getirenlerin bir gün utanması temennisiyle…" paylaşımında bulunmuştu.

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