Fenerbahçe'den Fred'in sakatlığı için açıklama!

Fenerbahçe, Samsunspor maçında sakatlanan Fred'in sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe'den Fred'in sakatlığı için açıklama!
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22 Ocak 2024 14:34
Son güncelleme 22 Ocak 2024 14:53
Fenerbahçe, Samsunspor maçında sakatlanan Fred'in sağlık durumuna dair bir açıklama yaptı.

Sarı-lacivertlerden yapılan açıklamada, Brezilyalı yıldızın sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edildiği belirtildi.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Samsunspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Fred Rodrigues'in Mr görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.

Yapılan tetkikler çerçevesinde sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır. "

4-6 HAFTA YOK!

Fred'in bu sakatlığının ardından 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DEN ÖZEL TEDAVİ

Fenerbahçe'nin sağlık heyeti özel bir yöntemle oyuncudan alınan kanı sakat olan bölgeye aktararak kan dolaşımını hızlandıracak. Böylece Fred'in daha kısa sürede sahalara dönmesi sağlanacak.

7 MAÇTA 2 GALİBİYET

Fred, bu sezon 5'i sakatlık 2'si de cezalı olduğu 7 maç kaçırdı. Fenerbahçe bu 7 maçta 2 galibiyet alabildi.

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