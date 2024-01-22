Fenerbahçe, Samsunspor maçında sakatlanan Fred'in sağlık durumuna dair bir açıklama yaptı.
Sarı-lacivertlerden yapılan açıklamada, Brezilyalı yıldızın sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edildiği belirtildi.
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:
"Samsunspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Fred Rodrigues'in Mr görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.
Yapılan tetkikler çerçevesinde sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır. "
4-6 HAFTA YOK!
Fred'in bu sakatlığının ardından 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
FENERBAHÇE'DEN ÖZEL TEDAVİ
Fenerbahçe'nin sağlık heyeti özel bir yöntemle oyuncudan alınan kanı sakat olan bölgeye aktararak kan dolaşımını hızlandıracak. Böylece Fred'in daha kısa sürede sahalara dönmesi sağlanacak.
7 MAÇTA 2 GALİBİYET
Fred, bu sezon 5'i sakatlık 2'si de cezalı olduğu 7 maç kaçırdı. Fenerbahçe bu 7 maçta 2 galibiyet alabildi.
Sarı-lacivertlerden yapılan açıklamada, Brezilyalı yıldızın sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edildiği belirtildi.
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:
"Samsunspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Fred Rodrigues'in Mr görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.
Yapılan tetkikler çerçevesinde sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır. "
4-6 HAFTA YOK!
Fred'in bu sakatlığının ardından 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
FENERBAHÇE'DEN ÖZEL TEDAVİ
Fenerbahçe'nin sağlık heyeti özel bir yöntemle oyuncudan alınan kanı sakat olan bölgeye aktararak kan dolaşımını hızlandıracak. Böylece Fred'in daha kısa sürede sahalara dönmesi sağlanacak.
7 MAÇTA 2 GALİBİYET
Fred, bu sezon 5'i sakatlık 2'si de cezalı olduğu 7 maç kaçırdı. Fenerbahçe bu 7 maçta 2 galibiyet alabildi.