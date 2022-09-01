Fenerbahçe'den forvet transferi için yeni atak!

Forvet transferi için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Bayer Leverkusen'den Sardar Azmoun için fiyat sordu. İşte gelişmeler...

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Fenerbahçe'den forvet transferi için yeni atak!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Eylül 2022 09:53
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluktan başka bir sonuç düşünmeyen Fenerbahçe'de gözler forvet transferine çevrildi. Sarı-lacivertlilerle ilgili gündeme gelen son isim Bayer Leverkusen'de forma giyen Sardar Azmoun oldu.

FENERBAHÇE'DEN 12 MİLYON EURO İSTEDİLER

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'e İranlı golcü için fiyat sordu. Leverkusen ise Azmoun için 12 milyon euro istedi.

SARDAR AZMOUN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşıdaki Azmoun, Zenit, Rubin Kazan ve Rostov gibi Rus takımlarında adından söz ettirmişti. Azmoun bu sezon Leverkusen'de 5 maçta 243 dakika süre aldı ve 2 asist üretti.



SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ