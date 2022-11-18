Fenerbahçe'den flaş Serdar Saatçı girişimi

Jorge Jesus önderliğinde hem ligde hem de Avrupa'da başarılı bir grafik çizen Fenerbahçe'de gözler yapılacak transferlere çevrildi. Stoper rotasyonunu genişletmek isteyen Portekizli teknik adam yerli isimlere yoğunlaşırken, Kaan Ayhan ve Samet Akaydın dışında sürpriz bir isim gündeme geldi.



Sarı-lacivertliler, sezon başında Beşiktaş'tan ayrılarak Portekiz'in Braga takımına transfer olan Serdar Saatçı'yı listesine ekledi.



BEŞİKTAŞ GÖNDERMİŞTİ



Beşiktaş altyapısında gösterdiği başarı sonrası A Takım'a yükselen Serdar Saatçı sonrasında Valerien Ismael ile yaşadığı problemler nedeniyle önce kadro dışı kaldı, sonra da Portekiz ekibi Braga'ya transfer oldu. Portekiz ekibinde süre alamayan 19 yaşındaki futbolcu için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Ocak ayında son hamlesini yapacak.



Yıldız oyuncuyu opsiyonlu olarak kiralamak isteyen Fenerbahçe, Braga'nın belirlediği bonservis bedeline göre hareket edecek. 1.5 milyon euro piyasa değeri olan Serdar'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.



BRAGA'DA MAÇI YOK



Serdar Saatçı, Braga B takımında forma giyiyor ve performansı henüz istenilen düzeyde olmadığı için A Takım'da görev verilmiyor. Türkiye Milli Takımı alt yaş kategorilerinde 18 kez oynayan ve Süper Lig'de 11 maçta forma giyen genç stoper, 1 gol atarken 1 de asiste imza attı.





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