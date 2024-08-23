Fenerbahçe'den Ferdi sonrası transfer teklifi!

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun satışı resmileştikten sonra Vinicius Souza için Sheffield United'a resmi teklif yapacak.

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Fenerbahçe'den Ferdi sonrası transfer teklifi!
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23 Ağustos 2024 18:38
Ferdi Kadıoğlu'nu rekor bir bedelle Brighton'a göndermeye hazırlanan Fenerbahçe, transfer için harekete geçti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun satışı resmileştikten sonra Vinicius Souza için Sheffield United'a resmi teklif yapacak.

JOSE MOURINHO ONAY VERDİ

Jose Mourinho'nun da 25 yaşındaki ön liberonun transferi için onay verdiği belirtildi.

Öte yandan sarı lacivertli takım, Souza'nın temsilcisiyle şimdiden temas kurdu ve oyuncunun şartlarını sordu. Ferdi'nin ayrılığının resmileşmesinin ardından Fenerbahçe, temaslarını hızlandıracak.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Belçika ekibi Lommel SK'den 12.5 milyon euroya alınan Brezilyalı oyuncu, İngiliz ekibinde 40 maçta 1 gol kaydetme başarısı gösterdi.

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