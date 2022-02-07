Fenerbahçe'den Felipe Jonatan'a teklif

Transfer dönemi kapamadan bir sol bek takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Brezilyalı sol bek Felipe Jonatan için kulübü Santos'a cumartesi günü resmi teklif yaptı ancak transfer aradaki kişiler yüzünden gerçekleşmedi.



Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; sarı-lacivertliler 23 yaşındaki sol bek Felipe Jonatan için Santos'a 2.2 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti. Brezilya kulübü ise 3 milyon Euro istedi. İki kulüp arasındaki pazarlıklar devam ederken oyuncunun temsilciliğini yapan menajerlerin çok fazla maddi talepte bulunması Fenerbahçe'nin masadan kalkmasına neden oldu.



Menajerler oyuncunun Santos'tan kazandığı maaşın çok çok üstünde bir rakam isteyip kendi ücretlerini de yüksek tutunca, kulüplerin anlaşmak üzere olduğu transfer imzaya dökülemedi.



Türkiye'de transfer dönemi yarın biteceği için oyuncunun transferinin artık gerçekleşmesi pek mümkün gözükmüyor. Ancak Brezilya cephesinden yeni bir teklif gelirse Fenerbahçe durumu tekrar değerlendirebilir.





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