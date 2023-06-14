Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yönetici Selahattin Baki, CSKA Moskova'nın forvet Fedor Chalov hakkında açıklamalarda bulundu.
Rus basınından Sport Express'e konuşan Selahattin Baki, Fedor Chalov ile ilgilendikleri yönündeki haberleri "Bu kesinlikle doğru değil" diyerek yalanladı.
25 yaşındaki Fedor Chalov, bu sezon CSKA Moskova formasıyla çıktığı 41 resmi maçta 24 gol 6 asist kaydetti.
Rus basınından Sport Express'e konuşan Selahattin Baki, Fedor Chalov ile ilgilendikleri yönündeki haberleri "Bu kesinlikle doğru değil" diyerek yalanladı.
25 yaşındaki Fedor Chalov, bu sezon CSKA Moskova formasıyla çıktığı 41 resmi maçta 24 gol 6 asist kaydetti.
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