Fenerbahçe'den Fedor Chalov açıklaması

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Rus forvet Fedor Chalov ile ilgilendikleri yönündeki haberlere yanıt verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'den Fedor Chalov açıklaması
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14 Haziran 2023 20:45
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yönetici Selahattin Baki, CSKA Moskova'nın forvet Fedor Chalov hakkında açıklamalarda bulundu.

Rus basınından Sport Express'e konuşan Selahattin Baki, Fedor Chalov ile ilgilendikleri yönündeki haberleri "Bu kesinlikle doğru değil" diyerek yalanladı.

25 yaşındaki Fedor Chalov, bu sezon CSKA Moskova formasıyla çıktığı 41 resmi maçta 24 gol 6 asist kaydetti.


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