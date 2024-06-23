Fenerbahçe'den EURO24'ün yıldızına kanca

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe gözünü EURO24'te Gürcistan ile harikalar yaratan Georges Mikautadze'ye çevirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den EURO24'ün yıldızına kanca
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23 Haziran 2024 10:56
Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Tatili yarıda kesen Mourinho, yeni sezonun kadro yapılanması için çalışmalara başladı.

Tecrübeli teknik adam, EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasını yakından takip ediyor. Jose özellikle Gürcistan karşılaşmasında bazı isimleri listesine aldı.

GÖZLER GÜRCÜ YILDIZDA

Grubumuzu yakından takip eden Mourinho, Gürcistan'ın yıldız ismini gözüne kestirdi. Fenerbahçe, Georges Mikautadze'yi kadrosuna dahil etmek istiyor.



Sarı-lacivertlilerin, Çekya maçındaki performansının ardından harekete geçebileceği belirtildi. Mikautadze, Milli Takımı'mıza karşı girdiği pozisyonlarla tehlikeli anlar yaşatmıştı.

Forvet hattında görev alan Mikautadze ayrıca 10 numara ve sol kanatta da forma giyebiliyor.

24 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak giydiği Metz formasıyla 24 resmi maça çıkan Georges Mikautadze bu karşılaşmalarda 14 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı. 

 
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