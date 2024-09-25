Fenerbahçe'den Ergin Ataman'a tepki!

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Galatasaray - Panathinaikos maçında derbi maçın skoruna göndermede bulunan Ergin Ataman'a tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Ergin Ataman'a tepki!
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25 Eylül 2024 11:41
Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Ergin Ataman'a tepki gösterdi.

Kızılhan, "Milli takım hocası kimliğine yakışmayan, ismini bile anmak istemediğim o şahsın hareketiyle ilgili bölücü, ayrıştırıcı, aşağılık hareketiyle ilgili kendi aramızda istişareleri yaptık. İlgililer ile görüştük. Konu hakkında camiamızın içi rahat olsun. İlgili aksiyonları alacağız, ilgili duyuruları çok kısa süre içerisinde yapacağız." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ergin Ataman, basketbolda Panathinaikos ile Galatasaray arasında oynanan hazırlık maçında 3-1'lik derbi maçın skoruna göndermede bulunmuştu.



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