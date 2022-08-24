Spor Toto Süper Lig'in ilk 3 haftasındaki rakiplere 2'şer gol atan Fenerbahçeli Enner Valencia, performansıyla taraftarların gönlünü kazandı. Teknik direktör Jorge Jesus'un özel görüşme yaptığı futbolcu bambaşka bir havaya girmiş durumda. Valencia'ya yönetim tarafından yeni bir sözleşme önerisi yapılacağı gündeme geldi.



VALENCIA BAMBAŞKA BİR HAVAYA GİRDİ



Geçen sezon İsmail Kartal'la yıldızı barışmayan ve son 6 maçta 26 dakikanın üzerinde forma şansı bulamayan Enner Valencia, Jesus'un, "Sana güveniyorum" sözüyle bambaşka bir havaya girdi. Dinamo Kiev karşısında kaçırdığı penaltıdan sonra Jesus'un kendisine sahip çıkıp Slovacko maçında kaptanlık vermesi Valencia'nın özgüvenini daha da artırdı.



DÜNYA KUPASI'NDA İZ BIRAKMAK İSTİYOR



Kaptanlığını yaptığı Ekvador Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'na katılacak olması Valencia'nın form grafiğini doruğa çıkaran bir başka unsur oldu. Grup maçlarında Hollanda, Katar ve Senegal'e karşı mücadele edecek olan Valencia, belki de kariyerindeki son Dünya Kupası'nda iyi performans göstererek tarihte iz bırakmayı hedefliyor.



FENERBAHÇE'DEN VALENCIA'YA YENİ KONTRAT



Enner Valencia'nın başarısındaki diğer faktör de eşi Sharon Escobar ve 4 çocuğuyla İstanbul'da yakaladıkları mutluluk. Gerek kendisi gerekse eşi, her fırsatta tarihi ve turistik yerlerini gezdikleri kenti çok seviyor. Fenerbahçe yönetiminin kendisiyle 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalamak için görüşmelere başlaması da Enner Valencia'nın motivasyonunu artırdı. Profesyonel kariyerinde hiçbir sezon 12 golü aşmamış olmasına karşın bu sezon şimdiden 6 gole ulaşan Ekvadorlu yıldız, 20 gol barajını geçmek istiyor.









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