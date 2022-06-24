Yerli transferde elini güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transferde önemli aşama kaydetti.geçen sezon devam ederkeniçingörüş isteyen başkan, teknik direktörda genç oyuncunun transferine yeşil ışık yakması üzerine Karagümrük Başkanıile bir araya gelerek transferi bitirdi. Yaklaşık 3 milyon euroya mâl olacağı öğrenilen Mor'la kanat problemi çözülmüş oldu. 24 yaşında olmasına rağmen fırtınalı bir kariyeri olan sağ kanat oyuncusu, Volkan Demirel'le birlikte çıkışa imza atmıştı.Danimarka doğumlu olan Emre Mor, 1.68'lik boya sahip. Ters çalımları ve süratli stiliyle bilinen sol ayaklı sağ kanat oyuncusunun, başarısızlıkla sonuçlanan ilk çıkışının ardından, Fenerbahçe transferiyle ikinci baharını yaşamayı ve tekrar Avrupa'nın önemli kulüplerine transfer olmayı hedeflediği öğrenildi. Karagümrük'te Volkan Demirel'in gelişi sonrası özel hayatını düzene sokup tam bir profesyonel gibi yaşamaya başlayan Emre Mor'un saha içi agresifliğini yok etme konusunda da önemli gelişme kaydettiği biliniyor.