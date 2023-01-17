Fenerbahçe'den Emre Kocadağ'a cevap

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Özaktaç, Gaziantep maçında verilen 10 dakika uzatmanın eleştirilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'den Emre Kocadağ'a cevap
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ocak 2023 00:50
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Özaktaç, Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın açıklamasına yanıt verdi.

Kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Özaktaç, Emre Kocadağ'ın "Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında oynanmayan süre olarak 10 dakika gösterildi, açıkçası bunu yadırgadık" sözlerine cevaben şu sözleri kullandı:

"Bugün gündeme düşen bir açıklamadan hareketle Gaziantepspor maçımızın 2. yarısında sakatlıklar, gol anları, değişiklikler, 2 VAR kontrolü, kırmızı kart ile oyun 10 dakikanın çok üzerinde duruyor. Ve bu bilgiye, ortalama bir hesapla, isteyen herkes ulaşabilir!!

"Asıl soru; 19 haftadır yaşanan pek çok olayda sesini duymadıklarımız bugün hangi akıl ve amaçla Fenerbahçe üzerinden yalan yanlış bilgilerle manipülasyon yapıp gündem oluşturmaya çalışıyorlar?!"

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ