Fenerbahçe'den Emre Kocadağ'a cevap

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Özaktaç, Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın açıklamasına yanıt verdi.
Kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Özaktaç, Emre Kocadağ'ın "Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında oynanmayan süre olarak 10 dakika gösterildi, açıkçası bunu yadırgadık" sözlerine cevaben şu sözleri kullandı:
"Bugün gündeme düşen bir açıklamadan hareketle Gaziantepspor maçımızın 2. yarısında sakatlıklar, gol anları, değişiklikler, 2 VAR kontrolü, kırmızı kart ile oyun 10 dakikanın çok üzerinde duruyor. Ve bu bilgiye, ortalama bir hesapla, isteyen herkes ulaşabilir!!
"Asıl soru; 19 haftadır yaşanan pek çok olayda sesini duymadıklarımız bugün hangi akıl ve amaçla Fenerbahçe üzerinden yalan yanlış bilgilerle manipülasyon yapıp gündem oluşturmaya çalışıyorlar?!"
Kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Özaktaç, Emre Kocadağ'ın "Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında oynanmayan süre olarak 10 dakika gösterildi, açıkçası bunu yadırgadık" sözlerine cevaben şu sözleri kullandı:
"Bugün gündeme düşen bir açıklamadan hareketle Gaziantepspor maçımızın 2. yarısında sakatlıklar, gol anları, değişiklikler, 2 VAR kontrolü, kırmızı kart ile oyun 10 dakikanın çok üzerinde duruyor. Ve bu bilgiye, ortalama bir hesapla, isteyen herkes ulaşabilir!!
"Asıl soru; 19 haftadır yaşanan pek çok olayda sesini duymadıklarımız bugün hangi akıl ve amaçla Fenerbahçe üzerinden yalan yanlış bilgilerle manipülasyon yapıp gündem oluşturmaya çalışıyorlar?!"
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