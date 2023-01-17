Fenerbahçe'den Emre Kocadağ'a cevap

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Özaktaç, Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın açıklamasına yanıt verdi.



Kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Özaktaç, Emre Kocadağ'ın "Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında oynanmayan süre olarak 10 dakika gösterildi, açıkçası bunu yadırgadık" sözlerine cevaben şu sözleri kullandı:



"Bugün gündeme düşen bir açıklamadan hareketle Gaziantepspor maçımızın 2. yarısında sakatlıklar, gol anları, değişiklikler, 2 VAR kontrolü, kırmızı kart ile oyun 10 dakikanın çok üzerinde duruyor. Ve bu bilgiye, ortalama bir hesapla, isteyen herkes ulaşabilir!!



"Asıl soru; 19 haftadır yaşanan pek çok olayda sesini duymadıklarımız bugün hangi akıl ve amaçla Fenerbahçe üzerinden yalan yanlış bilgilerle manipülasyon yapıp gündem oluşturmaya çalışıyorlar?!"





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