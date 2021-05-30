Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu'na başsağlığı mesajı

Fenerbahçe Spor Kulübü, dayısını kaybeden Emre Belözoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu'na başsağlığı mesajı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Mayıs 2021 20:37
Fenerbahçe Kulübü, dayısı Metin Bahçekapılı vefat eden Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Futbol A Takım Direktörümüz Emre Belözoğlu'na başsağlığı dileriz." denildi.

Merhumun Zeytinburnu Yenidoğan Camisi'ndeki cenaze törenine Emre Belözoğlu'nun yanı sıra kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki'nin katıldığı kaydedildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.