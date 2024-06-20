Fenerbahçe'den Emirhan için takas teklifi

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'un genç stoperi Emirhan Topçu için harekete geçti.
Rizespor'la 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki oyuncu için Serdar Aziz'in yanı sıra Tiago Çukur ve bir miktar da para önerildi.
Karadeniz ekibi bu teklife sıcak baksa da son kararı teknik direktör İlhan Palut'a bıraktı.
Rizespor'da geride kalan sezonda 32 maça çıkan ve 1 gol sevinci yaşayan Emirhan Topçu'nun adı İspanya'dan da Las Palmas ile anılıyor.
Rizespor'la 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki oyuncu için Serdar Aziz'in yanı sıra Tiago Çukur ve bir miktar da para önerildi.
Karadeniz ekibi bu teklife sıcak baksa da son kararı teknik direktör İlhan Palut'a bıraktı.
Rizespor'da geride kalan sezonda 32 maça çıkan ve 1 gol sevinci yaşayan Emirhan Topçu'nun adı İspanya'dan da Las Palmas ile anılıyor.