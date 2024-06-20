Fenerbahçe'den Emirhan için takas teklifi

Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, Emirhan Topçu için Rizespor'a Serdar Aziz ve Tiago Çukur ile birlikte bir miktar para teklif etti. İşte ayrıntılar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Emirhan için takas teklifi
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20 Haziran 2024 09:43
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'un genç stoperi Emirhan Topçu için harekete geçti.

Rizespor'la 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki oyuncu için Serdar Aziz'in yanı sıra Tiago Çukur ve bir miktar da para önerildi.

Karadeniz ekibi bu teklife sıcak baksa da son kararı teknik direktör İlhan Palut'a bıraktı.

Rizespor'da geride kalan sezonda 32 maça çıkan ve 1 gol sevinci yaşayan Emirhan Topçu'nun adı İspanya'dan da Las Palmas ile anılıyor.

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