Fenerbahçe'den Elneny hamlesi

Fenerbahçe'nin bir dönem Beşiktaş forması Mohamed Elneny'nin transferi için görüşmelere başladığı öne sürüldü.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'den Elneny hamlesi
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23 Ağustos 2021 11:19
Mohamed Naser Elsayed Elneny
Mohamed Naser Elsayed Elneny
Beşiktaş
Fenerbahçe, bir dönem Beşiktaş forması da giyen Arsenal'in Mısırlı yıldızı Mohamed Elneny için devreye girdi.

Sarı-lacivertlilerin, İngiliz kulübünün yetkililerle temasa geçerek bir görüşme yaptığı öğrenildi.

Kanarya'nın Arsenal ile bir yıl daha sözleşmesi olan 29 yaşındaki futbolcuyu uygun bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmayı planladığı belirtildi.

Tecrübeli orta saha Arsenal'in bu sezon Premier Lig'de oynadığı iki karşılaşmada da görev almadı. 

 



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