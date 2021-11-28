Fenerbahçe'den Elazığ İl Özel İdare'ye büyük fark!

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Safiport, deplasmanda Elazığ İl Özel İdare'yi 105-46 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Elazığ İl Özel İdare'ye büyük fark!
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28 Kasım 2021 15:56
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Safiport, deplasmanda Elazığ İl Özel İdare ile karşılaştı.

Mücadeleyi Fenerbahçe Safiport 105-46 kazandı.

Salon: Çimentaş İl Özel İdare

Hakemler: Batuhan Söylemezoğlu, Serdar Saraç, İzel Deniz Pehlivan

Elazığ İl Özel İdare: Şuğranur Hatice Sönmez 4, Morgan 5, Esma Çelen Türk, Pulliam 15, Nisa Yalçın, Razheva 11, Nur Nihan Dabakoğlu 5, Melike Yalçınkaya 6

Fenerbahçe b: Sabally 15, Bazoukou 13, Manolya Kurtulmuş 12, Olcay Çakır Turgut 4, Thomas 19, Şerife Alperi Onar 12, Williams 6, Tuğçe Canıtez 20, Banu Şimşek 4, Ayşe Yılmaz

1. Periyot: 14-25

Devre: 23 - 55

3. Periyot: 36 - 81


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