Fenerbahçe'den 'efsane' sezondan daha iyi ortalama

Fenerbahçe, bu sezon 1988-1989 dönemindeki 103 gollük performansından daha iyi bir başlangıç yaptı.Fenerbahçe o sezon ilk 9 resmi maçta rakip fileleri 15 kez havalandırdı. Bu sezon F.Bahçe ligde Ümraniye ile 3-3 berabere kaldı.2. hafta Kasımpaşa'yı 6-0'la geçerken 3. hafta ise A.Demirspor'u 4-2 mağlup etti. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde D. Kiev'e karşı 0-0 ve 1-2'lik sonuçlar alındı. Avrupa Ligi 3. Ön eleme turu ilk maçında Slovacko'yu evinde 3-0'la geçen Kanarya, rövanşta rakibiyle 1-1 berabere kaldı. F.Bahçe, Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında A. Wien'i 2-0'la geçti. Rövanşı 4-1 kazandı.1988- 1989 sezonunda ilk 9 maçta 1.6 gol ortalaması ile oynayan Fenerbahçe, bu sezon ise ilk 9 maçta 2.6 ortalama yakaladı.