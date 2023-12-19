Fenerbahçe'den Edin Dzeko kararı

Sezon başından beri sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'de tam kriz bitti derken Edin Dzeko'dan kötü haber geldi. Antrenman öncesi sağlık ekibine ağrıları olduğunu ileten Boşnak yıldız çalışmaya katılmadı.
Tedbir amacıyla idmana çıkarılmayan Edin Dzeko'ya kontrol için MR çekildiği belirtildi.
Uyluk arka adalesinde kas yaralanması saptanan, Dzeko derbide oynamak istiyor.
DERBİYE SAKLANACAK
İsmail Kartal'ın Kayserispor maçında yıldız golcüsünü riske etmeyeceği öğrenildi. Pazar günü oynanacak Galatasaray derbisini düşünen Kartal, Dzeko'yu korumak için Kayseri'de Batshuayi'yi görevlendirecek. Dzeko ise derbiye saklanacak. 37 yaşındaki yıldız, bu sezon 21 maçta, 16 gol, 7 asistlik katkı sağladı.
"KENDİNİZİ HAZIR TUTUN"
Kanarya'ya Edin Dzeko'dan endişelendiren haber gelse de F.Bahçe'de iyileşen oyuncular, teknik direktör İsmail Kartal'ın elini güçlendirdi.
Becao dışında ideal oyuncularını sahaya sürme imkânına kavuşan İsmail Kartal, yedek güçlerinin de üzerine titriyor. Forma bekleyen isimlerle görüşen Kartal, "Önümüzde kupalar ve bu yolda birbirinden zorlu maçlar bekliyor. Bu süreçte hepinize ihtiyacım var. Asla küsmeyin ve her an oynayacak şekilde kendinizi hazır tutun" diyor.
Tedbir amacıyla idmana çıkarılmayan Edin Dzeko'ya kontrol için MR çekildiği belirtildi.
Uyluk arka adalesinde kas yaralanması saptanan, Dzeko derbide oynamak istiyor.
DERBİYE SAKLANACAK
İsmail Kartal'ın Kayserispor maçında yıldız golcüsünü riske etmeyeceği öğrenildi. Pazar günü oynanacak Galatasaray derbisini düşünen Kartal, Dzeko'yu korumak için Kayseri'de Batshuayi'yi görevlendirecek. Dzeko ise derbiye saklanacak. 37 yaşındaki yıldız, bu sezon 21 maçta, 16 gol, 7 asistlik katkı sağladı.
"KENDİNİZİ HAZIR TUTUN"
Kanarya'ya Edin Dzeko'dan endişelendiren haber gelse de F.Bahçe'de iyileşen oyuncular, teknik direktör İsmail Kartal'ın elini güçlendirdi.
Becao dışında ideal oyuncularını sahaya sürme imkânına kavuşan İsmail Kartal, yedek güçlerinin de üzerine titriyor. Forma bekleyen isimlerle görüşen Kartal, "Önümüzde kupalar ve bu yolda birbirinden zorlu maçlar bekliyor. Bu süreçte hepinize ihtiyacım var. Asla küsmeyin ve her an oynayacak şekilde kendinizi hazır tutun" diyor.