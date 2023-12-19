Fenerbahçe'den Dzeko açıklaması!

Fenerbahçe, sakatlanan Edin Dzeko'nun son durumuyla ilgili flaş bir açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Dzeko açıklaması!
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19 Aralık 2023 12:42
Son güncelleme 19 Aralık 2023 12:47
Fenerbahçe, sakatlanan Edin Dzeko'nun son durumuyla ilgili flaş bir açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Edin Dzeko'nun antrenman sonrası yaşadığı ağrı şikayeti sonrası Ataşehir Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.

Yapılan tetkikler neticesinde sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilen oyuncumuzun tedavi süreci başlatılmıştır."

DERBİYE SAKLANACAK

İsmail Kartal'ın Kayserispor maçında yıldız golcüsünü riske etmeyecek. Pazar günü oynanacak Galatasaray derbisini düşünen Kartal, Dzeko'yu korumak için Kayseri'de Batshuayi'yi görevlendirecek.

Dzeko derbide forma giyecek.

37 yaşındaki yıldız, bu sezon 21 maçta, 16 gol, 7 asistlik katkı sağladı.

"KENDİNİZİ HAZIR TUTUN"

Kanarya'ya Edin Dzeko'dan endişelendiren haber gelse de F.Bahçe'de iyileşen oyuncular, teknik direktör İsmail Kartal'ın elini güçlendirdi.

Becao dışında ideal oyuncularını sahaya sürme imkânına kavuşan İsmail Kartal, yedek güçlerinin de üzerine titriyor. Forma bekleyen isimlerle görüşen Kartal, "Önümüzde kupalar ve bu yolda birbirinden zorlu maçlar bekliyor. Bu süreçte hepinize ihtiyacım var. Asla küsmeyin ve her an oynayacak şekilde kendinizi hazır tutun" diyor. 

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